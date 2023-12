Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung zum E-Auto-Bonus

Halle/MZ (ots)

Klar, das Milliarden-Loch im Bundeshaushalt zwingt die Regierung zum Sparen. Den sogenannten Umweltbonus aber so kurzfristig und ohne Vorwarnung zu streichen, zeugt von wenig Weitsicht und Sensibilität. Zwar erhielten bislang auch Käufer hochpreisiger Modelle den Zuschuss. Wer aber das mühsam Ersparte in einen emissionsfreien Kleinwagen investiert hat, den trifft der Förderstopp empfindlich. Zumal der Zeitpunkt denkbar schlecht ist. Gerade in den Wochen vor den Feiertagen stapeln sich in den Zulassungsbehörden die Neuwagenpapiere.

Die Kaufprämie hatte zudem eine wichtige Funktion: Sie sollte das Elektroauto konkurrenzfähig zu den oft günstigeren Verbrennern machen. Dass diese Vision nun wackelt, liegt indes auch an den Herstellern. Sie haben den staatlichen Geldsegen zuletzt vor allem genutzt, um gewinnträchtige Luxus-Stromer zu verkaufen. Die Folge: Es fehlen kleine, erschwingliche E-Autos.

