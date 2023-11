Mitteldeutsche Zeitung

Die Mitteldeutsche Zeitung zum Thema Digitalisierung der Verwaltung in Sachsen-Anhalt

Magdeburg (ots)

Anträge online ausfüllen und sich den Behördengang sparen. Das ist das Ziel des Onlinezugangsgesetzes, bei dem Verwaltungsdienstleistungen digitalisiert werden sollen. Für die jüngere Generation ein Vorteil. Doch vergessen wird bei der Umsetzung die ältere Generation, die in der Breite nicht so bewandert im Umgang am PC ist.

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell