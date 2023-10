Mitteldeutsche Zeitung

Die Mitteldeutsche Zeitung zum Krieg in Israel

Tel Aviv (ots)

Die Graubereiche sind geeignet, den Konflikt immer weiter zuzuspitzen. Die Hamas-Verbündeten im Iran und im Libanon warten bereits auf eine Gelegenheit. Ihnen ist eins gemein: Um die Palästinenser geht es ihnen in keiner Weise. Es genügt ihnen, Israel Schaden zuzufügen. Den Palästinensern steht wie allen anderen Menschen das Recht auf ein freies selbstbestimmtes Leben zu. Dazu müssen sie sich zunächst von den Extremisten in den eigenen Reihen befreien, die alles in Schutt und Asche legen.

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell