Mitteldeutsche Zeitung

Kommentar Mitteldeutsche Zeitung zu Bildungsprotesten

Politik/Bildungsproteste (ots)

Ein Bildungsgipfel, der bei den Protesten am Wochenende gefordert wurde, dürfte wenig helfen. Es mangelt nicht an Analysen, sondern an deren Umsetzung. Daher müssen schnellstens die Lehrpläne so angepasst werden, dass die eklatanten Bildungslücken geschlossen werden. Dafür sind keine Gipfel oder Föderalismusreformen notwendig.

