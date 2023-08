Mitteldeutsche Zeitung zur Lufthansa

Mitteldeutsche Zeitung

Für die Airlines passen das Angebot an Flügen, die Zahlungsbereitschaft der Kunden und - ganz langsam, man spürt es leider nicht überall - auch die Kapazität der Infrastruktur besser zusammen als vor der Pandemie. Das erinnert an die Autohersteller, die ebenfalls mit knappem Angebot und hohen Preisen finanziell sehr gut leben.

In beiden Fällen ist zu bezweifeln, dass es so bleibt. In der Autoindustrie sicher nicht, wenn man keine Fabriken schließen will. Und in der Fliegerei gibt sich Lufthansa-Chef Carsten Spohr zwar überzeugt, dass die Branche jetzt erst einmal ihr neues Gleichgewicht gefunden habe. Aber das klingt ein bisschen nach Zweckoptimismus.

