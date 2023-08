Mitteldeutsche Zeitung

WIRTSCHAFT/VERKEHR

Reaktion auf Ansturm durch 49-Euro-Ticket: Sachsen-Anhalt will zusätzliche Züge beschaffen

Halle/MZ (ots)

Sachsen-Anhalts Landesnahverkehrsgesellschaft Nasa und der Zugbetreiber Abellio wollen auf die starke Nachfrage durch das 49-Euro-Ticket reagieren. So sollen für die besonders belastete Verbindung zwischen Halle und Kassel zusätzliche Züge beschafft werden, wie Nasa-Sprecherin Jasmin Dudda der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Donnerstagausgabe) sagte. Die Fahrzeuge würden voraussichtlich allerdings erst zum Jahresende zur Verfügung stehen, zudem sei die Finanzierung im Landeshaushalt noch nicht komplett gesichert. Details nannte sie nicht.

Die Regionalzüge auf der Strecke sind seit Monaten besonders an den Wochenenden überfüllt, wenn viele Ausflügler unterwegs sind, wie das Blatt weiter berichtet. Vor allem Fahrradfahrer kommen oft gar nicht mehr in die Bahnen hinein. Das seit Mai bundesweit im Nahverkehr gültige 49-Euro-Ticket hat nach Abellio-Angaben die ohnehin hohe Nachfrage zusätzlich erhöht. So seien allein auf der durchgehenden Regionalexpresslinie 9 von Halle nach Kassel die Fahrgastzahlen im ersten Halbjahr dieses Jahres um 19 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gestiegen, so das Unternehmen.

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell