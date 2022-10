ZDF

ZDF-Programmhinweis Wo 47/22

Mainz (ots)

Bitte beachten Sie den aktualisierten Programmtext: Sonntag, 20. November 2022, 20.15 Uhr Herzkino Das Traumschiff Kapitän Max Parger steuert das "Traumschiff" zusammen mit seiner Crew nach Lappland. Allerdings kann er sich dieses Mal nicht ausschließlich seiner Arbeit widmen. Denn Motivationstrainer Patrick und Priester Maik versetzen das gesamte Schiff in Aufruhr. Sie überraschen ihren alten Schulfreund Max Parger und haben, der alten Zeiten willen, eine spektakuläre Abenteuertour in Lappland geplant. Mit an Bord sind auch Katja Fehling und ihre 16-jährige Tochter Lisa. Die alleinerziehende Mutter kümmert sich liebe- und aufopferungsvoll um ihr krankes Kind. Damit Katja sich auf der Reise etwas erholen kann, bietet sich Hanna als Begleiterin an. Doch Lisas Gesundheitszustand verschlechtert sich zunehmend. Nach einem Zusammenbruch an Deck untersucht sie Dr. Delgado. Ihr kommt der Verdacht, dass Lisa medikamentös falsch eingestellt ist. Doch Katja glaubt, bei ihrem behandelnden Arzt in guten Händen zu sein. Lisa dagegen kommen Zweifel, und sie setzt die Medikamente eigenständig ab. Und in der Tat: Ihr Gesundheitszustand verbessert sich. Doch nach ihrem Ausflug ins "Santa Claus Village" geht es Lisa seltsamerweise wieder schlechter. Hanna und Dr. Delgado haben einen Verdacht: Ist Lisa vielleicht gar nicht krank, sondern steckt Katja dahinter? Servicekraft Caroline Jensen und Restaurantleiter Ben Streubing sind frisch verliebt. Für ihren Landgang in Lappland hat Ben sich besonders viel Mühe gemacht: Er hat für sich und Caroline ein Snowmobil gemietet, eine Übernachtung in einem Eishotel organisiert, und er zeigt ihr ein großes Blockhaus. Dort überrascht Ben Caroline mit seinem größten Traum: Gemeinsam mit ihr möchte er hier ein Restaurant eröffnen. Wird Caroline ihr bisheriges Leben hinter sich lassen und mit Ben neu anfangen? Die Schulfreunde Patrick, Maik und Max versuchen auf einer mehrtägigen Hundeschlittenfahrt herauszufinden, ob ihre Freundschaft noch das ist, was sie einmal war. Bei einem Wettrennen zwischen Patrick und Maik kommt es zu einem Unfall. Die Hunde laufen samt Schlitten und den Funkgeräten davon. Da es keinen Handyempfang gibt, macht sich Max – trotz einsetzender Dunkelheit und eisigen Temperaturen – auf den Weg, um Hilfe zu holen. Währenddessen beichtet Maik dem verletzten Patrick, dass er seine Ex-Frau Conny liebt. Es kommt zu einem heftigen Streit. Da Hoteldirektor Schifferle immer noch krank ist und nicht an Bord sein kann, überträgt er die Organisation der Gala an Staff-Kapitän Martin Grimm. Dieser ist wenig begeistert und begibt sich widerwillig auf die Suche nach einem neuen Superstar für den großen Abend.

