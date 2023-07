Die Mitteldeutsche Zeitung zur AfD-Kandidat gewinnt Bürgermeisterwahl von Raguhn-Jeßnitz (Landkreis Anhalt-Bitterfeld)

Magdeburg (ots) - Politiker und Behörden sind gut beraten, ihre Pläne frühzeitig transparent zu erläutern. Die Bürger müssen wissen, was der Umbau bringt und was er sie kostet. Ein verunsicherndes Hin und Her, wie es die Bundesregierung beim Gebäudeenergiegesetz hingelegt hat, darf es bei dieser wichtigen ...

mehr