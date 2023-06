Mitteldeutsche Zeitung

Die Mitteldeutsche Zeitung zu Söder wird ausgebuht

Bayern (ots)

Hoffentlich bringt das Söder zur Besinnung. Denn Kritik an der Ampel ist nicht nur legitim, sondern wichtig. Die Union sollte konstruktiv Fehler anprangern und Gegenvorschläge bringen. Dass auf der Straße gebrüllt wird, liegt in der Natur der Sache. Wer aber wie Söder in Parlamenten bis ins Unseriöse zuspitzt, verstärkt das populistische Bild vom ignoranten und ideologischen Berufspolitiker - und wird dann selbst als solcher ausgebuht.

