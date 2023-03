Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung zum Namensrecht

Halle/MZ (ots)

Die von Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) angekündigte Reform des deutschen Namensrechts ist seit Jahren überfällig. Die Gesellschaft wird diverser. Das macht selbstverständlich vor dem Familien- und Namensrecht nicht halt.

Unter diesem Aspekt werden mit der Reform aber lediglich die größten Ärgernisse beseitigt. So werden künftig dieselben Doppelnamen mit oder ohne Bindestrich für alle Familienmitglieder möglich sein. Sicher aber ist eine Reform der Reform in absehbarer Zeit. Dabei werden etwa eine freie Namenswahl oder Privatscheidungen ohne Beteiligungen von Gerichten, wie in weiten Teilen Europas möglich, eine wichtige Rolle spielen müssen.

