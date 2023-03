Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung zum Wehrbericht

Halle/MZ (ots)

Pistorius steht vor der Krux, dass er aufgrund der Waffenlieferungen an die Ukraine und der gleichzeitig steigenden Anforderungen der Nato an der Ostflanke keine großen Schnitte machen kann, weil dies die Leistungsfähigkeit der Truppe zunächst noch weiter verringern würde in einem Augenblick, in dem sie leistungsfähig sein muss. Es wäre wie die Reparatur am laufenden Motor, der auf keinen Fall kaputt gehen darf.

Da ist zum anderen die Rekrutierung. Das Ziel, die auf nun 183.000 Soldaten zusammen geschrumpften Streitkräfte wieder auf 203.000 zu vergrößern, ist eine Illusion. Mit Blick auf den Fachkräftemangel und angesichts der Tatsache, dass der Soldatenberuf neuerdings wieder das Leben kosten kann, darf die Bundeswehr schon froh sein, wenn sie ihre aktuelle Größe halten kann.

