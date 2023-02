Mitteldeutsche Zeitung

Umweltministerin Lemke zum Zukunftszentrum: Halle wird zum Knotenpunkt in Europa

Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) begrüßt die Entscheidung, dass "Zukunftszentrum Deutsche Einheit und Europäische Transformation" in Halle zu bauen. "Ich freue mich wirklich sehr", sagte die Sachsen-Anhalterin der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Donnerstagsausgabe). "Geschichte, Lage, das kulturelle und das wissenschaftliche Umfeld sprechen für diese Stadt." Deutschland und Europa seien aktuell mitten in großen gesellschaftlichen Veränderungen, so Lemke. "Die Erfahrungen der Menschen in Halle und im Chemiedreieck mit Veränderungsprozessen, ihre Hoffnungen, ihre Enttäuschungen, ihre Erwartungen an solche Transformationen sind für unsere Zukunft sehr wichtig."

Die Dessauerin betonte: "Gerade die Blickwinkel der Menschen aus Ostdeutschland, die einen großen Umbruch nach 1989 hinter sich haben, werden einen wichtige Rolle spielen, wenn es um die Frage geht: Wie können wir die Transformation in Deutschland und Mittel- und Osteuropa gestalten?" Lemke ergänzte: "Als Ort der Begegnung, der Forschung und der Kultur wird Halle damit noch mehr zu einem Knotenpunkt des Zusammenwachsens in Deutschland und in Europa."

Die Bundesregierung will das "Zukunftszentrum Deutsche Einheit und Europäische Transformation" bis 2028 in Halle errichten. Am Dienstag hatte eine 15-köpfige Kommission die Stadt in Sachsen-Anhalt empfohlen. Damit setzte sich Halle unter anderem gegen Frankfurt (Oder), Eisenach und Leipzig durch.

