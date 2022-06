Joyn

Der Showdown um Deutschlands bekannteste Krone, mannigfaltige Weltmeisterschaften und vielfältige Live-Shows - die Highlights im Juli auf Joyn und bei Joyn PLUS+

Eine strahlende Krone, heiße Unterhaltung und sommerliche Sportevents - die Highlights im Juli auf Joyn und bei Joyn PLUS+ bringen den Streaming-Sommer zum Kochen. Jens Knossalla alias Knossi eröffnet in "Knossis Kingdom" die Jagd auf seine beliebte Krone - das neue Joyn Original läuft ab 15. Juli exklusiv und kostenlos auf Joyn. Die Krone in der Küche trägt Alex Kumptner ("The Taste"): Der österreichische Starkoch lädt ungleiche Paare in seine neue Kochshow "Doppelt kocht besser" ein - ab 4. Juli immer montags bis freitags in SAT.1 und auf Joyn sowie die gesamten Folgen der gesamten Woche immer montags zuerst exklusiv bei Joyn PLUS+. Spannend und lustig zugleich geht es weiter mit einer Neuverfilmung des ikonischen Duos Sherlock Holmes und Dr. Watson von Sir Arthur Conan Doyle in "Holmes & Watson" ab 5. Juli bei Joyn PLUS+. Ab 7. Juli müssen elf Promis für ihre Sünden gerade stehen in "Das große Promi-Büßen" - immer donnerstags in SAT.1 und auf Joyn sowie die weiteren zwei Folgen zuerst exklusiv bei Joyn PLUS+. Doppelte Freude für Serienfans: Die zweite Staffel der Komödie "Dollface" startet ab 28. Juli exklusiv bei Joyn PLUS+ und ist zum ersten Mal neben der deutschen Version auch in der englischen Originalfassung verfügbar.

"Knossis Kingdom", Staffel 1 - Die interaktive Gameshow mit Jens Knossalla alias Knossi ab 15. Juli 2022 exklusiv und kostenlos auf Joyn

Wer erspielt sich Knossis Krone in zahlreichen, verrückten Spielen? Knossi liebt seine Krone, doch dieses Schmuckstück soll ihm nun gestohlen werden! Die Crew, bestehend aus einem Wildcard-Gewinner und vier Prominenten treten bei "Knossis Kingdom" an: Rewinside (3,3 Millionen Abonnent*innen auf YouTube), CrispyRob (2 Millionen Abonnent*innen auf YouTube), Manny Marc von "Die Atzen" (93.600 Follower*innen auf Instagram) und SelfieSandra (634.000 Follower*innen auf Instagram). Marc Eggers (476.000 Abonnent*innen auf YouTube) moderiert die Show. Sie versuchen sich durch verschiedene Spiele-Levels bis zum Endgegner Knossi durchzuschlagen, um ihm sein Markenzeichen abzuluchsen. In den ersten Levels wird Knossi von seinen Gehilf*innen vertreten, die der Crew das Leben schwer machen und mit allen Mitteln versuchen, ihren König zu verteidigen. Die Gehilf*innen sind Teilnehmer*innen aus der Community von Knossi und Joyn. Generell hatte die Community durch die Einbindung von Fanblast immer wieder die Möglichkeit, sich durch Abstimmungen an der Show zu beteiligen und so tiefgehend das gesamte Geschehen nach ihrer Vorstellung zu gestalten. Im spektakulären Finale im Schloss tritt die Crew gegen Knossi höchstpersönlich an. Kann der König sein Reich verteidigen oder muss er seine Krone abtreten?

Die Sport-Highlights im Juli kostenlos auf Joyn

Der Juli wird sportlich mit einigen Highlights aus dem Fußball, dem Radsport sowie Leichtathletik kostenlos auf Joyn. Der Juli beginnt stark mit dem Beginn der Tour de France ab 01. Juli mit allen Rennen im Eurosport Livestream auf Joyn. Anpfiff für unsere Deutsche Frauennationalmannschaft in der UEFA Women's EURO 2022 ab 6. Juli mit allen Spielen im ARD und ZDF Livestream auf Joyn. Außerdem beginnt am 15. Juli die 2. Fußball-Bundesliga mit dem Eröffnungsspiel 1. FC Kaiserslautern vs. Hannover 96 im Sat.1 Livestream. Abschließend bietet der Juli die 18. Leichtathletik-Weltmeisterschaften vom 15. bis 24. Juli 2022, welche in der US-amerikanischen Stadt Eugene im Bundesstaat Oregon ausgetragen werden. Den Anfang machen die Männer im Hammerwurf und Hochsprung ab 20:20 Uhr. Alle Wettkämpfe können Zuschauer*innen live im ARD und ZDF Livestream auf Joyn verfolgen.

Weitere Highlights im Juli auf Joyn und bei Joyn PLUS+

Die Highlights im Juli auf Joyn und bei Joyn PLUS+ bieten spannende Unterhaltung für die ganze Familie. Am 2. Juli müssen die Fußballer Rúrik Gíslason und Robin Gosens ihren Kampfgeist, ihr Wissen und ihre Fitness in bis zu 15 Runden bei "Schlag den Star" unter Beweis stellen - ab 20:15 Uhr im ProSieben Livestream auf Joyn. Weiter geht es mit einer kulinarischen Herausforderung: In "Doppelt kocht besser" stellen sich ungleiche Paare der Aufgabe, mit wenig Kocherfahrung ein Gericht für Starkoch Alexander Kumptner zu zaubern. - Staffel eins ab 4. Juli in SAT.1 sowie alle Folgen der gesamten Woche immer montags zuerst exklusiv bei Joyn PLUS+. Weiterhin kehrt Jeanine Mason als Liz Ortecho in Staffel zwei mit ihrer Sci-Fi-Serie "Roswell - New Mexico" zurück - ab 5. Juli mit wöchentlich zwei Folgen auf Joyn. Ebenfalls ab 5. Juli schlüpfen Will Ferrell und John C. Reilly in die Rollen von Sherlock Holmes und seinem treuen Gefährten Dr. Watson in "Holmes & Watson" zu sehen bei Joyn PLUS+. Anschließend entlockt Moderatorin Olivia Jones elf Promis die größten Sünden ihrer Karriere in der neuen Show "Das große Promi-Büßen" - ab 7. Juli in SAT.1 und Folge zwei bereits zuerst exklusiv bei Joyn PLUS+. In der neuen Staffel der Spielshow "Paar Love" stellt Moderator und Comedian Ralf Schmitz unterschiedliche Paare vor verschiedene Prüfungen. Zu sehen gibt es die zweite Staffel mit sechs neuen Folgen ab 8. Juli in SAT.1 und auf Joyn sowie einer exklusiven Preview der nächsten Folge immer zuerst bei Joyn PLUS+. Ein weiterer Blockbuster bei Joyn PLUS+: Am 16. Juli begeben sich Justin Timberlake, Amanda Seyfried und Cillian Murphy auf die Flucht vor der Zeit im Action-Thriller "In Time - Deine Zeit läuft ab". Und Serienfans können sich über die zweite Staffel der US-Komödie "Dollface" freuen, zum ersten Mal neben der deutschen Version auch in Englischer Originalfassung ab 28. Juli bei Joyn PLUS+.

Über Joyn

Joyn ist eine anbieterübergreifende Entertainment-Streaming-Plattform. Dabei bietet Joyn ein umfangreiches kostenfreies Angebot mit zahlreichen Live-TV-Channels, Serien, Dokumentationen und Filmen auf Abruf, Mediatheken und Sportinhalten von ProSiebenSat.1, Discovery sowie weiterer Content-Partner, alles gebündelt auf einer Plattform. Noch mehr Entertainment bekommen Nutzer*innen mit dem Premium-Angebot Joyn PLUS+. Hier sind zusätzliche Pay-TV-Channels und noch mehr Inhalte auf Abruf wie Exclusives und Originals enthalten. Nutzer*innen können Inhalte auf iOS-, Android- und Huawei-Geräten sowie im Web und über Smart-TVs, Google Chromecast, PlayStation 4 & 5, Apple TV und Amazon Fire TV abspielen. Ziel ist es, eine umfassende deutsche OTT-Plattform anbieterübergreifender Inhalte zu schaffen. Die Joyn GmbH steht unter der Leitung von Tassilo Raesig und René Sahm.

