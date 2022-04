Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung zum Neun-Euro-Ticket

Halle/MZ (ots)

Bei allen offenen Fragen ist das Neun-Euro-Ticket aber auch eine große Chance für den öffentlichen Nahverkehr. Bahn-Initiativen schielen schon neidisch nach Österreich. Dort gibt es seit Oktober das Klimaticket, eine günstige Fahrkarte, die für den gesamten öffentlichen Verkehr in weiten Teilen des Landes gilt, sogar für Fernzüge. Das Neun-Euro-Ticket könnte der Einstieg sein in ein ähnliches Modell in Deutschland.

Dazu bräuchte es allerdings zweierlei: eine noch umfangreichere regelmäßige Finanzierung durch den Bund. Und politischen Willen. Wenn die Ampel es ernst meint mit der Mobilitätswende, darf sie es nicht bei einer einmaligen Rabatt-Aktion belassen.

