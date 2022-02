Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung zur Ukraine und Bundeswehr

Halle/MZ (ots)

Dieser Krieg ist eine Zäsur. Und die muss zu einem anderen Umgang mit der Bundeswehr führen. An den Streitkräften wird seit 1990 herumreformiert. Zuerst wurde die Bundeswehr geschrumpft. Später und verstärkt seit dem 11. September 2001 wurde sie auf Auslandseinsätze getrimmt. Die Landesverteidigung, glaubten wir, habe sich erübrigt. Gewiss ist, dass die Bundeswehr mehr Geld bekommen wird. Hinzu kommt, dass sich Struktur und Bewaffnung wandeln müssen. Die Bundeswehr dürfte im Lichte des Ukraine-Krieges und gebunden in der Nato wieder als das erkennbar werden, was sie ist: Lebensversicherung für Frieden und Freiheit.

