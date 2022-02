Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung zu Putin

Halle/MZ (ots)

Wie reagieren EU und Nato, was kann sich Russland erlauben? Die Antwort: alles. Deshalb musste Putin nun nicht einmal eine Attacke auf Russland vortäuschen, er hat einfach schamlos die Ukraine direkt angegriffen. Er kann sich all das erlauben, weil EU und Nato ihm diplomatisch kein Einhalt gebieten können und militärisch nicht wollen. Sanktionen werden Russland treffen, aber nur wirken, wenn sie denkbar hart ausfallen und lange anhalten. Daran darf man zweifeln, weil es natürlich auch einen wirtschaftlichen Rückstoß schon durch die absehbar weiter steigenden Energiekosten in der EU und gerade in Ostdeutschland geben wird. Das Kalkül im Kreml dürfte sein, dass sich die EU schon wieder einkriegen wird, und wie nach der Krimbesetzung wieder Normalität in den Beziehungen zu Russland eintreten werde.

