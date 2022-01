Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung zu SPD und Russland-Krise

Halle/MZ (ots)

Dass Schröder und Gabriel aber so viel Aufmerksamkeit bekommen, liegt daran, dass die Verantwortlichen in der SPD zu leise sind. Scholz gelingt es ausgerechnet als Bundeskanzler nicht, sich nachhaltig Gehör zu verschaffen. Es stimmt, dass er noch nicht einmal 100 Tage im Amt ist und Vergleiche mit Merkels Politik über vier Legislaturperioden ungerecht sind. Scholz war aber jahrelang ihr Vizekanzler. Die Ampel hat ihren Koalitionsvertrag so überschrieben: "Mehr Fortschritt wagen". In Bezug auf Putin sollte Scholz mehr Kontinuität wagen.

