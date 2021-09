E.Breuninger GmbH & Co.

Breuninger: Carsten Hendrich wird Chief Brand Officer

Stärkung der Markenstrategie

Stuttgart

Breuninger bündelt seine Markenkompetenz künftig noch stärker: Als Chief Brand Officer (CBO) wird Carsten Hendrich ab dem 18. Oktober 2021 zukünftig die Brand-Strategie von Breuninger verantworten. Er berichtet direkt an Breuninger CEO Holger Blecker.

Breuninger wird die Marketingthemen Brand Strategy, Creative, Content, Emotionalisierung, Kanalverknüpfung und digitales Brand Marketing noch weiter vorantreiben und bündelt zukünftig dafür die Brand-Bereiche Marketing, Visual Merchandising, Event, Lifestyle-PR und Social Media noch konsequenter. Hierzu gibt es weitere Verstärkung für die Marke: In Zukunft wird die gesamte Entwicklung des Markenbereichs von der neugeschaffenen Position des Chief Brand Officer verantwortet. Hierfür holt Breuninger einen ausgewiesenen Markenstrategen an Bord: Carsten Hendrich startet ab dem 18. Oktober 2021 beim Fashion- und Lifestyle-Unternehmen.

Carsten Hendrich verfügt über langjährige Erfahrung in Agenturen, im stationären wie digitalen Retail sowie in der Führung internationaler Premium-Marken. So verantwortete er über viele Jahre das Marketing von Zalando als Vice President Brand Marketing sowie von Bogner. Zuletzt wechselte der 47-Jährige von

A. Lange & Söhne zur KaDeWe-Group, wo er die Bereiche Brand Strategy, Marketing und Kommunikation verantwortete. Seine neue Rolle bei Breuninger ist für Hendrich auch regional ein Heimspiel: Bereits von 2009 bis 2012 war der Wahl-Berliner als Marketing-Leiter beim Fashion- und Lifestyle-Unternehmen Breuninger tätig.

"Breuninger ist eine höchst attraktive Marke - authentisch, wertestark, sympathisch und sehr innovativ. Zudem verfügt das Unternehmen über ein beeindruckendes Wachstumspotenzial. Ich freue mich daher sehr, gemeinsam mit dem Team die Marke Breuninger weiter zu stärken und an allen Kundenkontaktpunkten klar erlebbar zu machen", so Carsten Hendrich über seinen Wiedereinstieg bei Breuninger.

"Wir haben bei Breuninger ambitionierte Ziele und wollen off- wie online weiter stark wachsen. Dabei spielt die Einzigartigkeit der Marke Breuninger und die konsequente Verzahnung aller Kanäle eine immer wichtigere Rolle. Wir sind überzeugt, dass Carsten Hendrich durch seine Expertise genau die richtigen Impulse setzen wird, um unsere Marke nachhaltig zu stärken und innovativ weiterzuentwickeln. Wir heißen Carsten Hendrich herzlich willkommen zurück bei uns im Breuninger Team und freuen uns sehr auf die gemeinsame Zusammenarbeit", so Holger Blecker, Breuninger CEO.

