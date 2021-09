KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF

"Dein Song": Kreative Sessions im Songwriting-Camp in Österreich

Mit Yvonne Catterfeld, Mario Novembre, Leony und Duncan Lawrence stehen die ersten Musikpat*innen der 14. Staffel fest

Auch in diesem Jahr geht es für die Kandidat*innen, die im "Dein Song"-Casting im Schloss Biebrich weitergekommen sind, ins Songwriting-Camp nach Ellmau in Österreich. Vor idyllischer Bergkulisse des Wilden Kaisers feilen sie an der Weiterentwicklung ihrer Songs.

Unterstützt von Profi-Musiker*innen, der "Dein Song"-Band, arbeiten die Songwriter*innen ihre Titel weiter aus. Das Ergebnis präsentieren die Nachwuchskomponist*innen der prominenten Jury. Sängerin Eva Briegel, Musiker Angelo Kelly, Singer-Songwriterin LOTTE und "Tonbandgerät"-Sänger Ole Specht entscheiden, wer beim Finale 2022 dabei sein wird. Für acht jungen Talente erfüllt sich damit der Traum, den eigenen Song professionell zu produzieren, ein Musikvideo zu drehen und in der großen Live-Show vor Publikum zu präsentieren.

Die Nachwuchskomponist*innen dürfen sich auf prominente Unterstützung und eine einmalige, musikalische Erfahrung freuen. Bereits jetzt haben namhafte Musiker*innen ihre Patenschaft für die kommende Staffel zugesagt: die beiden Sänger*innen und Schaupieler*innen Yvonne Catterfeld und Mario Novembre sowie Sängerin Leony und der niederländische Singer-Songwriter Duncan Lawrence.

Neben den musikalischen Herausforderungen sorgt das Moderations-Duo Johanna Klum und Bürger Lars Dietrich für abwechslungsreichen Freizeit-Spaß. Ob beim Ziegen-Trekking oder Wildwasser-Rafting: Auf die jungen Songwriter*innen warten jede Menge österreichische Tradition und sportliche Aktivität.

Für alle ausgeschiedenen Kandidat*innen gibt es auch in dieser Staffel wieder ein zweite Chance, sich mit einem neuen Song für die 15. Staffel zu qualifizieren: Songwriter, Multi-Instrumentalist und Sound-Tüftler Malik Harris lädt als neuer Juror zum Online-Contest "Dein Song - Zurück im Wettbewerb" (ZDF) auf kika.de ein.

Der Kompositions-Wettbewerb ist in der 16-teiligen Doku-Serie "Dein Song" (ZDF) ab dem 14. Februar 2022 bei KiKA und auf kika.de zu sehen.

Kreative Nachwuchsförderung und eine nachhaltige Philosophie sind seit vielen Jahren die Eckpfeiler von "Dein Song". Der beliebte Wettbewerb sorgt seit vielen Jahren für begeisterte Resonanzen in der jungen Zielgruppe von KiKA. Viele namhafte Musik-Stars wie Andreas Bourani, Tim Bendzko, DJ BoBo, Sarah Connor, Ilse DeLange, Mark Forster, Max Giesinger, Tom Gaebel, Rea Garvey, David Garrett, Annett Louisan, Peter Maffay, Lena Meyer-Landrut, Vanessa Mai, Max Mutzke, Nena, Wolfgang Niedecken, Johannes Oerding, Johannes Strate oder Wincent Weiss engagierten sich in der Vergangenheit bereits als Musikpat*innen.

Weitere Informationen zur neuen Staffel von "Dein Song" finden Sie demnächst auf kika.de und auf kommunikation.kika.de.

"Dein Song" ist eine Produktion der bsb-Film- und TV-Produktion Darmstadt und MB TV GmbH Berlin im Auftrag des ZDF für KiKA. Verantwortliche Redakteurinnen im ZDF für die Doku-Reihe und die Final-Show sind Gordana Großmann und Corinna Loos.

