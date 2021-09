E.Breuninger GmbH & Co.

Breuninger präsentiert die Herbst/Winter-Highlights 2021/ Virtuelles Season-Opening mit "Shop the Look"

Stuttgart (ots)

Am vergangenen Wochenende läutete das Fashion- und Lifestyle-Unternehmen Breuninger mit aktuellen Mode-Trends die Herbst-/Winter-Saison 2021 im Flagship Store Düsseldorf ein. Der virtuelle Season-Kick-off folgt mit der zweiten Auflage des Online-Formats "Shop the Look" am Donnerstag, 09. September 2021. Schauplatz der digitalen Shopping-Tour ist das Mercedes-Benz-Museum Stuttgart, moderiert wird das Digital-Event erneut von Rabea Schif und Lisa Banholzer.

Bereits am vergangenen Wochenende, 03. und 04. September 2021, wurde bei schönstem spätsommerlichem Wetter die Herbst-/Wintersaison im Flagship Store Düsseldorf mit sieben Fashion Shows auf einem schwebenden Open Air Runway auf dem Wasser eröffnet. Neben verlängerten Öffnungszeiten, exklusiven Aktionen und DJ Sounds, waren waren neben modebegeisterten Kundinnen und Kunden auch Fashion- und Lifestyle-Influencer wie Farina Opoku alias "novalanalove" und Ehemann DJ Jeezy sowie Gitta Banko, Alexandra Lapp und viele weitere zu Besuch.

Mit der zweiten Auflage des Breuninger Online-Formats "Shop the Look" eröffnet Breuninger die neue Saison auch virtuell: Ausgewählte Damen-Styles von Premium-Marken wie beispielsweise Ganni, Baum und Pferdgarten, Anine Bing, Nanushka sowie trendige Accessoires der Premium- und Luxus-Marken Chloé, by Far, Pertini, Tods und Stella McCartney werden in elf spannenden Looks präsentiert. Rabea Schif und Lisa Banholzer führen als Moderatorinnen-Duo durch die Trends und verraten persönliche Tricks und aufregende Stylingvariationen.

Übertragen wird das Digital-Format aus den Räumlichkeiten des Mercedes-Benz-Museums Stuttgart wird das exklusive Digital-Format am 09. September 2021 um 19 Uhr. Breuninger verbindet eine enge Partnerschaft mit dem Museum, die außergewöhnliche Architektur und die aktuellen Fashiontrends ergeben den perfekten Rahmen und eine stimmige Atmosphäre.

Alle Styles können bereits während der Ausstrahlung im Online-Shop unter breuninger.com geshoppt werden. Zudem kann jeder Zuschauer über eine Chat-Funktion live mit den Fashion-Experten von Breuninger interagieren.

Breuninger Shop the Look H/W 21

09. September 2021, 19 Uhr

Link zur Show: www.breuninger.com/shopthelook

Fotocredit: STUDIO SCHÖTTGER

Original-Content von: E.Breuninger GmbH & Co., übermittelt durch news aktuell