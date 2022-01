Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung zu DGB und Fahimi

Halle/MZ (ots)

Fahimi startet mit ein paar Hypotheken. Das Amt hat an Gewicht verloren. Und ob das fair ist oder nicht: Dass sie die Lebensgefährtin von Michael Vassiliadis, Chef der IG BCE, ist, der selbst an der Personalsuche beteiligt war, macht ihr den Start nicht leichter. In vielen großen Unternehmen würden Compliance-Regeln diese Berufung verhindern.

Vieles an dem Vorgang ist kein Aufbruch. Fahimi wird deshalb das Signal durch ihre Arbeit selbst geben müssen.

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell