Mitteldeutsche Zeitung zu MPK und Corona

Halle/MZ

Sind Kanzler Olaf Scholz (SPD) und die Regierungschefs der Länder von allen guten Geistern verlassen? Kapitulieren sie jetzt vor der Omikron-Welle? Nein, sie handeln auf den ersten Blick durchaus pragmatisch und zeigen, dass sie verstanden haben, wovon viele Wissenschaftler überzeugt sind: Omikron ist eine Chance, aus der Dauerschleife der Pandemie auszubrechen. Die Mutante ist zwar hochansteckend, verursacht in der Mehrzahl der Fälle aber nicht so schwere Krankheitsverläufe wie die Virus-Varianten zuvor. In Kombination mit einer Grundimmunisierung durch Impfungen kann Omikron damit für eine Durchseuchung der Bevölkerung genutzt werden. Es scheint, dass spätestens zum Jahresende der sogenannte endemische Zustand wie zum Beispiel bei der Grippe erreicht werden kann. Erst dann wird der gewohnte Alltag zurückkehren.

