Mitteldeutsche Zeitung zu Corona

Bund und Länder haben in ihrem Corona-Krisenmanagement in den vergangenen zwei Jahren etliche Fehler gemacht. Viele Fehler waren nicht vermeidbar, weil niemand Erfahrung mit einer Pandemie und schon mal gar nicht mit dem Coronavirus hatte. Inzwischen aber ist die Zeit gekommen, dass man zumindest nicht jeden Fehler zwei- oder dreimal wiederholen muss.

Zu den Lehren sollte zählen, dass die Prognosen der Experten keine Horrorszenarien sind, sondern in der Regel genau so oder schlimmer eintreffen. Es ist also unverantwortlich, vor diesen Voraussagen starr vor Schreck wie das Kaninchen vor der Schlange zu sitzen. Denn je später die Schutzmaßnahmen ergriffen werden, desto länger und härter fallen sie aus.

