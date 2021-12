Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung zu Corona und Gesellschaft

Halle/MZ (ots)

Was hält große Teile der Gesellschaft jetzt zusammen? Da sind die vielen Aktionen von Ärzten, Vereinen, Ehrenamtlichen, die sich am Wochenende in eine Turnhalle oder auf den Marktplatz stellen und schnelles Impfen möglich machen. Es sind all jene Menschen, die anderen das Leben erleichtern - sei es, indem sie ihren Handlungsspielraum in Behörden ausschöpfen, um Verfahren zu beschleunigen. Sei es, angestaute Wut nicht an anderen auszulassen oder im Angesicht von Omikron die eigene Impfskepsis noch einmal überdenken.

Scholz' Ampel-Regierung hat es in ihren ersten Amtstagen noch nicht geschafft, für Ruhe zu sorgen. Das gefühlte Chaos, dass in der Corona-Politik kaum etwas länger von 12 Uhr bis mittags gilt, besteht fort.

