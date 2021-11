Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung zu Corona-Eindämmung

Halle/MZ (ots)

Langfristig muss die Impfquote verbessert werden. Eine Impfung für Kinder ab fünf Jahren löst das Problem nicht, auf die Erwachsenen kommt es an. Es gibt keine Alternative zu einem Impfstand wie in Portugal oder Spanien, wollen wir in der Liste der Corona-Toten pro Einwohner nicht von weit hinten nach vorn rutschen.

Nicht nur die Debatte um die Impfpflicht muss daher geführt werden. Es ist das leidige Thema Kontaktbeschränkungen, worüber jetzt diskutiert - vielmehr: entschieden werden muss.

