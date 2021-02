ZDFinfo

ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung

Mainz, 3. Februar 2021 /

Mainz (ots)

Woche 05/21 Mittwoch, 03.02. Bitte Programmänderungen beachten: 1.10 Weltmacht Amazon - Das Reich des Jeff Bezos USA 2020 2.55 ZDFzoom Datenkrake Amazon Die dunkle Seite des Online-Riesen Großbritannien/Deutschland 2020 3.25 Justiz am Limit - Der Kampf gegen Wirtschaftskriminelle Deutschland 2021 4.15 Wirecard - Game Over Geldgier, Größenwahn und dunkle Geheimnisse Deutschland 2020 die Reihe "Mordakte Mittelalter" entfällt Donnerstag, 04.02. Bitte Programmänderungen beachten: 5.15 Achtung, Geldfallen! - Die Tricks der Finanzabzocker Deutschland 2020 "Edward II. von England - Tödliches Spiel um die Macht" um 5.30 Uhr entfällt 6.00 Firmen am Abgrund: Die Investmentbank Lehman Brothers Singapur 2016 "Friedrich II. - Der Staufer" um 6.15 Uhr entfällt 6.45 Auto Macht Deutschland - Die Autoindustrie und ihre Politik Deutschland 2020 (Kommentar)

Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell