Mainz, 2. Februar 2021 /

Mainz (ots)

Woche 05/21 Mittwoch, 03.02. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.25 Das unsichtbare Venedig - Hinter den Fassaden Großbritannien 2016 6.10 Das unsichtbare Istanbul - Geheimnisvolle Unterwelt Großbritannien 2018 6.50 Terra Xpress XXL Albtraum Zuhause Deutschland 2020 7.35 Terra Xpress XXL Ärger im Haus Deutschland 2018 8.25 Terra Xpress XXL Wahnsinn am Wohnungsmarkt Deutschland 2020 9.10 Terra Xpress XXL Dreiste Betrüger Deutschland 2020 9.55 Terra Xpress XXL Mensch gegen Natur Deutschland 2019 10.40 Terra Xpress XXL Bürger gegen Bürokraten Deutschland 2019 11.25 Terra Xpress XXL Raser und Rowdys Deutschland 2020 12.10 ZDF.reportage Rennstrecke Autobahn Zoff ums Tempolimit Deutschland 2019 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrekturen: 21.25 Die Welt der Reichsbürger Träumer, Aussteiger, Extremisten Deutschland 2017 22.10 Rechtsrock in Deutschland - Das Netzwerk der Neo-Nazis Deutschland 2019 22.55 Extremismus in Deutschland - Gefahr von rechts und links Deutschland 2020 0.15 ZDFzoom Mordfall Lübcke Wer steckt hinter dem Attentat? Deutschland 2020 0.40 heute journal 1.10 Mordakte Mittelalter Kindsmord im Tower Großbritannien 2015 1.50 Mordakte Mittelalter Das Ende von König Edward II. Großbritannien 2015 2.35 Mordakte Mittelalter Die Queen, ihr Liebhaber und dessen Ehefrau Großbritannien 2015 3.20 Mordakte Mittelalter Intrige um Englands Thron Großbritannien 2015 4.05 Mordakte Mittelalter Der Sohn des Papstes Großbritannien 2015 4.50 Mordakte Mittelalter Tod eines Dichters Großbritannien 2015 Donnerstag, 04.02. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Bauplan des Bösen Kim Il Sung USA 2019 22.25 Bauplan des Bösen Idi Amin USA 2019 23.10 Bauplan des Bösen Manuel Noriega USA 2019 23.55 Bauplan des Bösen Saddam Hussein USA 2019 0.40 heute journal 1.05 Mysterien des Weltalls Unendliches Universum Mit Morgan Freeman USA 2010 1.50 Mysterien des Weltalls Schneller als das Licht Mit Morgan Freeman USA 2010 2.35 Mysterien des Weltalls Ewiges Leben Mit Morgan Freeman USA 2010 3.20 Mysterien des Weltalls Homo sapiens 2.0 Mit Morgan Freeman USA 2010 4.05 Mysterien des Weltalls Der sechste Sinn Mit Morgan Freeman USA 2010 4.50 Mysterien des Weltalls Wer sind wir wirklich? Mit Morgan Freeman USA 2010

