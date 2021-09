Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung zu RB Leipzig

Der Fußball-Vize-Meister hat sich durch den Fehlstart in eine alarmierende Drucksituation manövriert, die der Mannschaft und dem ganzen Klub fremd ist. So früh in der Saison wurde bei RB Leipzig noch nie über den Trainer und sein Spielsystem diskutiert.

Der neue Coach Jesse Marsch muss nun nachweisen, dass er nicht nur Hurra-Fußball in den USA und Österreich anleiten kann, sondern als Krisenmanager der Aufgabe gewachsen ist, der verunsicherten Mannschaft wieder defensive Stabilität zu verleihen. Dafür muss Marsch Kompromisse machen, seine zu riskante und erfolglose Spielidee anpassen und zunächst Sicherheit erzeugen.

