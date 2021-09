Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung zu Bundeswehr und Mali

Halle

Nach dem Desaster am Hindukusch wurde vielen klar, wie gigantisch die Herausforderung auch in Mali ist. Das Land ist doppelt so groß wie Afghanistan, ebenso bitterarm und vielfach gespalten. Der Westen stützt dort faktisch ein Putsch-Regime, das von Demokratie nichts hält, um ein vermeintlich größeres Übel, ein Regime von Islamisten, zu verhindern. Mehr als eine Stabilisierung Malis ist nicht drin. Und wenn die "Wagner"-Söldner kämen, müsste die Bundeswehr gehen. Es kann sogar sein, dass manchen deutschen Politikern die neue Lage gelegen kommt, um ein Engagement zu beenden, an das sie nicht glauben.

