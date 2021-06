Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung zu Steinmeier/Weltkriegsgedenken

Halle/MZ (ots)

In seiner Gedenkrede schonte der Bundespräsident seine Landsleute nicht. Er stellte heraus, dass die Sowjetunion mit 27 Millionen Toten die Hauptlast des Zweiten Weltkrieges tragen musste, und dass dies das Resultat eines "monströsen, verbrecherischen Angriffs- und Vernichtungskriegs" war, der die "Uniform der Wehrmacht" trug. Steinmeier sprach von Verbrechen, die bis heute auf uns Deutschen lasteten, weil unsere Väter, Großväter und Urgroßväter an diesen Verbrechen beteiligt waren. So deutlich hält selten ein deutscher Politiker dem eigenen Volk den Spiegel vor. Die Deutschen als Täter - ein zentrales Motiv der Rede bis hin zu der Feststellung, dass zu viele, die Schuld auf sich geladen hatten, nach 1945 nicht zur Rechenschaft gezogen worden sind. Den Opfern die viel zu lange verwehrte Anerkennung zuteil werden zu lassen, das ist dem Bundespräsidenten an diesem Tag großartig gelungen.

