Mitteldeutsche Zeitung

Kommentar Mitteldeutsche Zeitung zu Weihnachtsgottesdiensten

Sachsen-Anhalt/KircheSachsen-Anhalt/Kirche (ots)

Es ist daher richtig, jetzt über Konzepte für Weihnachtsgottesdienste nachzudenken. Und die Gemeinden sprudeln vor Kreativität: Ob mobil, digital, draußen oder in Schichten - in Sachsen-Anhalt haben die Kirchen in den vergangenen Wochen viele gute Möglichkeiten erarbeitet, wie sich Gottesdienste und Infektionsschutz unter einen Hut bringen lassen. Nun kommt es auch auf die Kirchgänger an, verantwortungsvoll mit dieser Freiheit umzugehen. Dann kann auch im Krisenjahr 2020 der oft gehörte Wunsch in Erfüllung gehen: Frohe Weihnachten!

Pressekontakt:

Mitteldeutsche Zeitung

Hartmut Augustin

Telefon: 0345 565 4200

hartmut.augustin@mz-web.de

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell