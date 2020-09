Mitteldeutsche Zeitung zu Corona

Mitteldeutsche Zeitung

Nötig wäre ein klares Signal gewesen, um die Bevölkerung wachzurütteln. Mit dem Vorschlag für ein Ampelsystem mit bundesweit einheitlichen Kriterien und Regelungen lag eine gute Lösung auf dem Verhandlungstisch. Zwar wiegt der Einwand schwer, dass das Infektionsgeschehen nach wie vor sehr unterschiedlich ist. Es macht schließlich einen Unterschied, ob ein Ausbruch in einem Pflegeheim die Zahlen nach oben schnellen lässt oder eine wilde Party im Stadtpark. So wird man mit einem Alkoholverbot in einem Pflegeheim, in dem das Coronavirus grassiert, wenig ausrichten können.

