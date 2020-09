Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung zu Berg-Karabach

Halle (ots)

Nicht der Konflikt um Berg-Karabach ist das wahre Problem, sondern die Lage in der Region. Vor allem die Interessen Russlands, das seine schützende Hand über Armenien hält, und der Türkei prallen aufeinander. Die Regierung in Ankara scheint die befreundeten Aserbaidschaner ermuntert zu haben, in Berg-Karabach die Muskeln spielen zu lassen. Damit erhöht sich auch der Einsatz in anderen Konflikten. Das gilt für die Kriege in Syrien und mehr noch in Libyen. Moskau und Ankara stehen auf verschiedenen Seiten.

