Mitteldeutsche Zeitung zu Fußball/DFL

Bei der Deutschen Fußball Liga (DFL) hofft man, zumindest Teilbereiche der Tribünen beim Start der neuen Spielzeit im September wieder besetzen zu können - unter Einhaltung strenger Hygienemaßnahmen und mit vielen Vorgaben. Derartige Vorbereitungen auf den Tag X sind zunächst einmal sinnvoll. Gleichzeitig schüren sie in der Öffentlichkeit allerdings auch Erwartungen. Den Fokus allein auf die Abläufe in den Arenen zu legen, ist ohnehin falsch. An- und Abreise der Fans bergen ein wohl noch größeres Infektionsrisiko in sich. Auch den Fußball sollte es bis zum Sieg über Corona nur in einer Light-Variante geben. Vernunft ist mehr wert als jedes Tor.

