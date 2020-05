ARD-Werbung

AS&S Akademie startet mit neuer Kompetenzplattform und interaktiver AS&S Media Akademie durch

Frankfurt am Main (ots)

Die AS&S Akademie der ARD-Werbung SALES & SERVICES GmbH geht erstmals mit der AS&S Media Akademie digital auf Tour. Nachdem die ursprünglich für vier deutsche Städte vorgesehenen Live-Veranstaltungen coronabedingt entfallen mussten, haben die Forschungs- und Eventexperten der AS&S das Konzept grundlegend überarbeitet. Die AS&S Media Akademie 2020 wird dabei erstmalig als rein digitale interaktive Webinar-Reihe angeboten. So haben die Teilnehmer die Möglichkeit, via Online-Chat auch direkt Fragen an die Forscher zu richten.

Die digitale Media Akademie richtet sich mit ihren aktuellen Forschungsergebnissen und Best Practices an Experten und Nachwuchskräfte in Agenturen und werbungtreibenden Unternehmen. Interessierte können sich unter ard-werbung.de/media-akademie zu einem oder mehreren Webinar-Terminen kostenfrei anmelden. Diese finden im zweiwöchigen Rhythmus ab dem 9. Juli 2020 statt. Die Webinare bestehen aus einem 20 - 30minütigen Vortrag sowie einer anschließenden interaktiven Diskussionsrunde.

Flankierend zu dem neuen Präsentationsangebot der AS&S Media Akademie hat die ARD-Werbung SALES & SERVICES GmbH auf der zentralen Unternehmens-Website auch die neue Kompetenzplattform AS&S Akademie überarbeitet. Neben einer deutlich verbesserten Nutzerführung sind die verfügbaren Inhalte aus dem AS&S-Portfolio nun gebündelt verfügbar. Schnelle Recherche und umfassende Präsentationstiefe helfen den Nutzern, auf ard-werbung.de/akademie für Ihre Fragen zum Medien- und Werbemarkt alle relevanten Inhalte und Antworten zu finden.

"Wissen ist in allen Branchen der zentrale Rohstoff, um in den Märkten bestehen zu können und eigene Benchmarks zu setzen. Mit unserer neuen digitalen, interaktiven Veranstaltungsreihe und dem erweiterten Inhalte-Angebot auf unserer Website bieten wir den Akteuren unserer Branche komfortablen Zugriff nicht nur auf praxisnahes Basiswissen, sondern auch auf grundlegende Marktanalysen", erklärt AS&S-Geschäftsführerin Elke Schneiderbanger. "Ich freue mich besonders, dass wir mit der digitalen AS&S Media Akademie nun auch völlig ortsunabhängig Präsenz zeigen und dem Markt damit unsere Forschungs- und Service-Kompetenzen optimal zur Verfügung stellen können."

Die Themen & Termine der Media-Akademie sind:

Donnerstag, 9. Juli 2020, 11:00 - 12:00 Uhr

Radio, Streaming und Podcasts - das neue Audioversum!

Die Digitalisierung wirbelt die Medienwelt durcheinander und macht auch vor Audio nicht halt. Doch was bedeutet dies für die Zukunft der Mediengattung Audio und ihre Teilbereiche Radio, Musik, Podcasts und Hörbücher? Wie sieht der Audio-Werbemarkt der Zukunft aus?

Donnerstag, 23. Juli 2020, 11:00 - 12:00 Uhr

TV, Netflix und YouTube - Bewegtbild in der digitalen Transformation

Die aktuelle Situation beschleunigt den Prozess der digitalen Transformation, beflügelt aber zugleich das lineare TV-Programm. Doch wie geht es weiter im Video-Werbemarkt? Wie entwickeln sich die Nutzungsvoraussetzungen?

Donnerstag, 6. August 2020, 11:00 - 12:00 Uhr

Hoher Return-On-Investment gefällig? Wie Werbung optimal wirkt

An Werbung gibt es sehr unterschiedliche Wirkungserwartungen. Die Grundlagenforschung liefert robuste Erkenntnisse zur Grundmechanik der Werbewirkung, aus der sich realistische Wirkungserwartungen ableiten lassen.

Donnerstag, 20. August 2020, 11:00 - 12:00 Uhr

Wirkungsqualität von Medien-Gattungen & Umfeldern

Umfeld- und Kontaktqualität beeinflussen die Werbewirkung, die durch verschiedene Medien-Gattungen erzielt werden kann. Auch innerhalb der Gattungen herrschen wirkungsrelevante Qualitätsunterschiede vor.

Donnerstag, 3. September 2020, 11:00 - 12:00 Uhr

Best-Practice Kreation: Was braucht ein wirksamer TV- & Radio-Spot heute?

Die Bedeutung von Brand Assets ist für den Markterfolg von Anbietern unstrittig. Dennoch wird visuelles und auditives Branding in vielen Werbemitteln vernachlässigt. Langjährige Werbemittelstudien der AS&S belegen, welche Spot-Elemente sich auszahlen.

Anmeldung unter: http://www.ard-werbung.de/media-akademie

Pressekontakt:

Norbert Rüdell

Pressesprecher

Telefon: 069/15424-218

Mobil: 0160/96930306

norbert.ruedell@ard-werbung.de

Original-Content von: ARD-Werbung, übermittelt durch news aktuell