ARD-Werbung

AS&S bindet Werbekommunikation in Solidaritäts-Splitscreen ein

Frankfurt am Main (ots)

Die Folgen der Corona-Pandemie für Gesellschaft und Wirtschaft stellen auch die werbungtreibende Wirtschaft vor große Herausforderungen. Die ARD-Werbung SALES & SERVICES GmbH (AS&S) bietet daher allen Unternehmen, die in den reichweitenstarken Qualitätsumfeldern von Das Erste werben wollen, aber keine eigens auf die COVID-19 abgestimmte Kreation haben, die Möglichkeit, sich in ihrer Kommunikation eng mit einem Solidaritätsaufruf zu verknüpfen.

Die ARD kommuniziert unter dem Claim #zusammenhalten auf ihren Kommunikationskanälen derzeit ihren Appell zur Solidarität. Daher hat die AS&S ihr Angebot kurzfristig um einen Still & Move-Split erweitert. Die dafür eingebuchten Werbemaßnahmen finden dabei in speziell gebrandeten Werbeblöcken im Splitscreen-Format statt. Neben dem Spot wird in einer erweiterten Fläche der leicht animierte Solidaritätsaufruf #zusammenhalten platziert. Außer den normalen Einbuchungskosten fallen den Werbungtreibenden hierbei keine zusätzlichen Produktionskosten an. Das Angebot gilt ab Freitag, 3. April 2020.

"Beispiellose Zeiten brauchen beispielhafte Lösungen. Die Corona-Pandemie ist eine gewaltige Herausforderung für uns alle. Das gilt auch für den Werbemarkt, bei dem die richtige und angemessene Kommunikation das A und O ist", sagt Uwe Esser, AS&S-Geschäftsleiter TV. "Mit dem aktuellen Split-Screen-Angebot wollen wir Unternehmen dabei unterstützen, mit ihrer Werbemaßnahme nicht nur im richtigen Umfeld stattzufinden, sondern sich auch dem Solidaritätsaufruf der ARD #zusammenhalten anzuschließen."

Pressekontakt:

Norbert Rüdell

Pressesprecher

Telefon: 069/15424-218

Mobil: 0160/96930306

norbert.ruedell@ard-werbung.de

Original-Content von: ARD-Werbung, übermittelt durch news aktuell