Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung zu CDU und Frauenquote

Halle (ots)

Es ist längst Zeit, dass die CDU ernsthaft Anlauf zu einer Frauenquote nimmt. Zwar ist fraglich, ob sie ihren Frauenanteil im Bundestag wieder auf über 20 Prozent schrauben kann, weil die Quote für Wahllisten freiwillig ist und für Direktmandate nicht gilt. Aber wenn mehr Frauen in Parteivorständen sitzen, gibt es künftig mehr Auswahl bei der Kandidatensuche. Es ist eine Chance für die CDU, wenn sie Gleichberechtigung nicht als Emanzipationskram lächerlich macht. Noch ist die Quote in der CDU nur ein Vorschlag - eine der letzten Amtshandlungen von Annegret Kramp-Karrenbauer. Die Bestätigung durch den Parteitag wird eine der ersten Aufgaben des neuen Vorsitzenden sein. Es wäre ein schlechter Start, wenn der neue Mann die Quote gleich wieder vom Tisch wischt.

Pressekontakt:

Mitteldeutsche Zeitung

Hartmut Augustin

Telefon: 0345 565 4200

hartmut.augustin@mz-web.de

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell