Mitteldeutsche Zeitung zu Fußballclub HFC

Berauscht von tollen Spielen zu Beginn der Saison, wähnte sich die Mehrzahl der Profis bereits in Liga zwei. Der gedankliche Höhenflug forcierte Selbstüberschätzung. Und immer noch staunen die Spieler darüber, was da gerade passiert. Kratzen, beißen, sich wehren, einfach kämpfen, derartige Grundtugenden haben Mannschaften wie Zwickau in ihrer der DNA - die des HFC nicht. Dieses Defizit ist kaum noch auszugleichen. Trainer Atalan hat es vergeblich versucht.

