Mitteldeutsche Zeitung zum Corona-Hilfspaket der EU

Die Staats- und Regierungschefs der 27 EU-Mitgliedsstaaten konnten sich zwar im Grundsatz darauf einigen, dass Billionen von Euro nötig sein werden, um die wirtschaftlichen Schäden durch die Viruskrise wenigstens einigermaßen zu dämpfen. Doch die Details blieben offen, und die sind das Problem. In dieser Hinsicht haben die Staats- und Regierungschefs gehandelt wie so oft in der Vergangenheit. Sie haben eine Lösung verschoben. Die EU-Kommission soll in den kommenden Wochen einen Vorschlag machen. Über den werden sich die Staats- und Regierungschefs dann wieder beugen. Und dann kommt wieder die Kommission an die Reihe, und so weiter und so fort. Es ist wie immer halt. Leider.

