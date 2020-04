Mitteldeutsche Zeitung zu Corona und Weltgemeinschaft

Mitteldeutsche Zeitung

Halle (ots)

Allen politischen Führern weltweit, die am liebsten das Virus per Polizei stoppen würden, muss man zurufen: Die Mauer muss weg, vor allem die Mauer in den Köpfen! Wir stehen vor einem globalen Problem, das auch eine globale Lösung verlangt. Die Viruskrise wird nicht enden, wenn sie nicht für alle endet. Doch noch immer kultivieren USA, EU und China ihre globale Konkurrenz. Pharmakonzerne diskutierten in abhörsicheren Räumen über mögliche Reingewinne. Firmen, die an Impfstoffen forschen, finden sich plötzlich unter einer besonderen staatlichen Kontrolle wieder. Dabei wäre gerade jetzt ein möglichst fließender Austausch von Informationen über alle Grenzen hinweg wichtiger als je zuvor.

