Mitteldeutsche Zeitung zu Corona und Schulen

Dass nicht alle gleichzeitig in die Schulen zurückkommen können, ist ohnehin klar. Die Empfehlungen der Forschergruppe der Nationalakademie Leopoldina, Abschlussklassen bevorzugt zurückzuholen, erscheint sinnvoll. Und: Warum sollten an Gymnasien und Gesamtschulen Lehrer nicht auch mal im Schichtbetrieb unterrichten? Was spräche dagegen, dass die jüngeren Schüler früh kommen, die der Oberstufe aber erst am späten Nachmittag oder sogar abends? Auf diese Weise ließen sich die Schüler in kleineren Gruppen unterrichten als sonst. Falls es dabei sogar gelänge, den Einzelnen stärker individuell mit Aufgaben zu versorgen als sonst, ließe sich daraus vielleicht sogar etwas für die Zukunft lernen.

