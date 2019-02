Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung: Neue Länder

Eliten Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff lehnt Ostquote ab

Halle (ots)

Achtung Sperrfrist neu!!!!

Halle. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hat sich gegen eine Quote zur Förderung Ostdeutscher ausgesprochen. Eine solche Regelung sei rechtlich problematisch, sagte Haseloff der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Mittwochausgabe). Zugleich wünsche er sich aber mehr Sensibilität dafür, dass Ostdeutsche bundesweit in Spitzenfunktionen unterrepräsentiert seien. "Dass man darauf, nahezu 30 Jahre nach der Wiedervereinigung, überhaupt hinweisen muss, ist bedenklich", sagte er.

Pressekontakt:

Mitteldeutsche Zeitung

Hartmut Augustin

Telefon: 0345 565 4200

hartmut.augustin@mz-web.de

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell