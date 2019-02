Mitteldeutsche Zeitung: zur Pleite von Germania

Mitteldeutsche Zeitung

Neben Managementfehlern haben allerdings auch veränderte Marktbedingungen Germania in die Knie gezwungen. Allen voran der irische Billigflieger Ryanair hat einen regelrechten Preiskampf angezettelt. Flugreisen über tausende Kilometer sind teilweise billiger als Taxifahrten in einer Stadt. Darunter leiden die mittelständischen Airlines, die nicht die Finanzkraft besitzen, Durststrecken auszusitzen. Vor Germania mussten sich zuletzt schon Air Berlin und Small Planet geschlagen geben. Die Pleiteserie wird mittelfristig auch Auswirkungen auf die Flughafenlandschaft haben. Germania beförderte in Erfurt zwei Drittel aller Passagiere. Natürlich werden teilweise andere Gesellschaften einspringen, doch es ist unübersehbar, dass Regionalflughäfen weiter an Bedeutung verlieren werden.

