Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung: zu Cyberagentur

Halle (ots)

Was für eine Chance für Mitteldeutschland! Es könnte ein Meilenstein für eine Region werden, die auch 30 Jahre nach der Wende noch den wirtschaftlichen Anschluss an den Westen sucht und unter der demografischen Entwicklung und der damit verbundenen zunehmenden Vergreisung der Gesellschaft besonders leidet. Zudem stehen Sachsen-Anhalt und Sachsen durch den Ausstieg aus der Braunkohle vor der Herausforderung, einen Strukturwandel schultern zu müssen. Dass es hierzulande an qualifizierten und gut bezahlten Jobs fehlt, um diese Herausforderungen zu meistern, ist keine neue Erkenntnis. Nur bislang fehlte ein echter Leuchtturm der solche Strahlkraft entfaltet, dass sich in dessen Umfeld innovative Unternehmen ansiedeln.

Pressekontakt:

Mitteldeutsche Zeitung

Hartmut Augustin

Telefon: 0345 565 4200

hartmut.augustin@mz-web.de

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell