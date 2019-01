Mitteldeutsche Zeitung: MZ-Kommentar zur Kritik der Wirtschaftsverbände

Halle (ots) - Mit pauschaler Kritik machen die Verbandschefs der deutschen Wirtschaft ihrem Unmut über die Politik der Großen Koalition Luft: Zu kurzsichtig, zu einseitig seien die bisher umgesetzten Beschlüsse. Doch das Gemecker kommt wenig glaubwürdig daher. Die Wirtschaft hat ja eigentlich auch Grund zur Freude. In einer Umfrage des Instituts der deutschen Wirtschaft geben sich Maschinenbau sowie Automobil- und Elektroindustrie zuversichtlich. Umgekehrt droht die deutsche Wirtschaft selbst den digitalen Wandel zu verschlafen. Zukunftstechnologien lässt sie an sich vorüberziehen, etwa in der Mobilitätsbranche, im Energiebereich oder bei Künstlicher Intelligenz. Daran ist nicht allein die Regierung schuld. Hier ist vor allem Unternehmergeist gefragt.

