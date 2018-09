Orders365 App by Balluun: Auftragserfassung und Produktkatalog für unterwegs

Balluun AG erweitert seine B2B-Markt-Netzwerk-Lösung mit Orders365 App. Weiterer Text über ots und www.presseportal.ch/de/nr/100056948 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Balluun AG/Laura Mattiucci" Bild-Infos Download

Balluun erweitert seine B2B-Markt-Netzwerk-Lösung. Aussendienstmitarbeiter haben jetzt überall und jederzeit Zugriff auf den vollständigen Produktkatalog und den Warenbestand, Suche und Filter machen den Verkaufsbesuch effizient - und das alles in einer App.

Orders365, das zuerst als iPad App eingeführt wird, erlaubt es Aussendienstmitarbeitern, schnell Produkte vorzustellen, Listen der besprochenen Produkte zu teilen, Angebote zu erstellen und sogar Aufträge aufzunehmen - unterwegs während der Gespräche mit Kunden. Die App ist einfach zu bedienen, sie ist intuitiv und ermöglicht es Verkäufern, Produktbilder und -beschreibungen ansprechend, genau und mit immer aktuellen Preisen zu präsentieren - das erhöht die Effizienz und spart dabei noch Zeit. Es wird keine Internetverbindung benötigt, um den Einkäufern Marken, Produkte und Neuheiten zu präsentieren sowie Bestellungen aufzugeben.

Balluun startet Orders365 als Teil der Balluun365 TM White-Label-Social-E-Commerce-Plattform - die Agilität und Effizienz im B2B-Kauf- und Verkaufsprozess wird damit erhöht und bietet so die nahtlose Integration und Synchronisierung mit dem webbasierten Marktplatz.

Balluun verändert den internationalen B2B-Markt mit seinen branchenspezifischen Marktnetzwerken. Grosshändler, Einzelhändler, Exporteure und Importeure sowie Lieferanten und Einkäufer tauschen dort geschäftliche Informationen aus, können online kaufen und verkaufen, sich dabei vernetzen und gegenseitig direkt kontaktieren.

Balluun - Powering the Future of Business Networks

Balluun ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für Social E-Commerce im B2B-Markt. Mit flexiblen Software-as-a-Service-Lösungen (SaaS) unterstützt Balluun den weltweiten B2B-Handel rund um die Uhr und 365 Tage im Jahr mit branchenspezifischen digitalen Marktplätzen. Balluun ermöglicht es Grosshändlern, Einzelhändlern, Lieferanten, internationalen Brands und Einkäufern jederzeit miteinander zu kommunizieren und effizient Geschäfte zu tätigen. Mit Hauptsitz in Zürich und eigenen Niederlassungen in den USA, im Silicon Valley und in New York, Hongkong, Lausanne und London arbeitet Balluun eng mit der internationalen B2B-Community zusammen. Balluun verfügt über eine leistungsfähige Technologie, eine offene und skalierbare Cloud-Lösung sowie eine weltweite Marketing- und Supportorganisation. Ihre Social-E-Commerce-Plattform "Balluun365" ermöglicht es, einfach und kostengünstig digitale Marktplätze mit einer vollständig integrierten sozialen Architektur aufzubauen und beliebig zu skalieren. Mit einem dreistufigen System, einer lebendigen Social Community, einem dedizierten digitalen Showroom und einer state of the art Transaktionsebene unterscheidet sich "Balluun365" deutlich von linearen E-Commerce-Lösungen. www.balluun.com

