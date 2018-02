Mitteldeutsche Zeitung: zu VW

Halle (ots) - Piechs verbissener Drang nach Größe hat auch dazu geführt, dass Tausende Jobs in den vergangenen Jahren hierzulande entstanden sind. Insbesondere im Norden der Republik. Piech hat sich zwar mittlerweile nach einem bitteren Machtkampf gegen seine Verwandten aus allen Gremien im Volkswagenkonzern zurückgezogen. Aber der Porsche-Piech-Clan hat noch immer das Sagen. Auch die Art und Weise, wie mit dem Dieselskandal umgegangen wird, trägt die Handschrift des Clans. An der immer wieder postulierten lückenlosen Aufklärung der Vorgänge besteht in Wirklichkeit kein gesteigertes Interesse. Die großen Reputationsschäden sind an den Absatzeinbußen hierzulande ablesbar. Weniger Ehrfurcht der Politiker vor dem Familienclan ist dringend nötig. Auch um Jobs langfristig zu sichern.

