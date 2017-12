Mitteldeutsche Zeitung: zu Trumps Nahostpolitik und Jerusalem

Halle (ots) - An den austarierten Status von Jerusalem zu rühren, ist ein Spiel mit dem Feuer. Nahezu alle blutig eskalierten Krisen im israelisch-palästinensischen Konflikt haben sich an dieser Stadt, die Juden, Moslems und Christen heilig ist, entzündet. Das war zum Beispiel bei der zweiten Intifada so, die tausende Menschen das Leben kosten sollte, oder auch bei der palästinensischen Gewaltwelle mit Messerattacken und Amokfahrten im Herbst 2015.

