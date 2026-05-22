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Die große Erschöpfung: Neue Umfrage zeigt, warum so vielen die Energie fehlt

Inkl. Experten-Interview

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Ulm (ots)

Das Gefühl, ständig auf Reserve zu laufen, kennen viele: Der Wunsch, Pläne zu schmieden und den Alltag mit Elan zu meistern, ist da - doch oft fehlt einfach die Energie. Eine neue repräsentative Umfrage von ratiopharm bestätigt dieses Empfinden nun mit Zahlen und deckt überraschende Wissenslücken auf. So fühlt sich mehr als die Hälfte der Deutschen ab 50 regelmäßig erschöpft, während kaum jemand die zentrale Rolle von B-Vitaminen für den Energiestoffwechsel kennt. Die Ernährungswissenschaftlerin Claudia Hansen erklärt im Interview die Hintergründe. Für alle, die ihrem Energielevel wieder auf die Sprünge helfen möchten, kann die Zufuhr von B-Vitaminen eine gezielte Unterstützung sein1.

Die Lebensphase ab 50 steckt voller Möglichkeiten. Doch um diese aktiv zu gestalten, braucht es vor allem eines: Energie. Eine repräsentative Umfrage von ratiopharm zeigt jedoch ein deutliches Bild: Mehr als die Hälfte der Befragten (55 %) fühlt sich mindestens einmal pro Woche energielos oder erschöpft, ein knappes Drittel (33 %) sogar täglich. Als größte Energieräuber im Alltag werden dabei zwischenmenschliche Konflikte, politische Unzufriedenheit und gesundheitliche Probleme genannt. Energiequellen finden die Befragten hingegen vor allem in sozialer Nähe, Naturerlebnissen und ausreichend Schlaf.

Dass sich gerade Menschen in der zweiten Lebenshälfte häufig energielos fühlen, überrascht Ernährungswissenschaftlerin Claudia Hansen nicht: "Das Ergebnis aus der Umfrage überrascht nicht und spiegelt die Veränderung wider, die der Energiestoffwechsel mit zunehmendem Alter durchläuft. Die Muskelmasse nimmt ab. Der Grundumsatz wird geringer. Dadurch wird weniger Energie verbrannt und die überschüssigen Kalorien nun schneller als Fett gespeichert. [...] Dieses viszerale Fett ist sehr stoffwechselaktiv und trägt dazu bei, dass im Körper stille Entzündungen zunehmen. Diese Entzündungen tragen ebenfalls zu der Erschöpfung bei", erklärt die Expertin und warnt zugleich: "Wenn die Menschen nichts ändern an ihrer Lebensführung, ist davon auszugehen, dass sie zunehmend häufiger an körperlicher, emotionaler und/oder geistiger Müdigkeit leiden werden." Änderungen im Lebensstil hin zu mehr Bewegung, Krafttraining und vollwertiger Ernährung mit leicht reduziertem Kalorienanteil könnten die Erschöpfungszustände laut Hansen jedoch reduzieren.

Wenn es um die Ernährung geht, spielen vor allem B-Vitamine eine entscheidende Rolle für den Energiestoffwechsel. Hier offenbaren sich allerdings erhebliche Wissenslücken, wie die Umfrage zeigt: 82 % der Befragten über 50 wissen nicht, dass B-Vitamine für den Energiestoffwechsel wichtig sind. "Wenn in der zweiten Lebenshälfte trotz ausreichend Schlaf Anzeichen wie spürbare Erschöpfung oder Leistungsabfall auftreten, dann kann eine gezielte Nahrungsergänzung sinnvoll sein", betont die Expertin. Weiterhin führt Hansen aus: "Als 'Energie-Booster' sind verschiedene B-Vitamine geeignet, da sie unterschiedliche Funktionen im Energiestoffwechsel haben." Dass dabei eine Kombination aus allen acht B-Vitaminen wichtig ist, da diese sich gegenseitig ergänzen, ist laut Umfrage fast einem Drittel (30,1 %) immer noch unbekannt.

Vitalität und Energie im Alter sind kein Mythos, sondern vor allem eine Frage des Energiestoffwechsels - und dieser kann mit 7 B-Vitaminen unterstützt werden. Um einen altersbedingt erhöhten Bedarf an B-Vitaminen zu decken, kann die Einnahme eines Nahrungsergänzungsmittels wie Vitamin B-Komplex-ratiopharm® sinnvoll sein. Es enthält alle acht essenziellen B-Vitamine in einer abgestimmten Menge und unterstützt so den normalen Energiestoffwechsel¹. Vitamin B-Komplex-ratiopharm® ist frei von Gluten, Laktose sowie Zucker und bereits eine Kapsel täglich genügt, um die individuelle Vitamin-B-Versorgung langfristig in Balance zu halten. So bleibt mehr Energie für all die Dinge, die im Leben wirklich zählen.

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Das Interview mit Claudia Hansen erhalten Sie auf Anfrage.

1 Vitamine B1, B2, B3, B5, B6, B7 und B12 tragen zu einem normalen Energiestoffwechsel bei.

Civey hat für ratiopharm via 3K (eine Zweigniederlassung der Burson GmbH) vom 16.3. bis 23.3.2026 online 1.670 / 2.500 50-jährige und älter befragt. Die Ergebnisse sind aufgrund von Quotierungen und Gewichtungen repräsentativ unter Berücksichtigung des statistischen Fehlers von 2,5 Prozentpunkten beim jeweiligen Gesamtergebnis. Weitere Informationen zur Methodik finden Sie hier.

Claudia Hansen

Als Ernährungswissenschaftlerin (M. Sc.) ist es das Ziel von Claudia Hansen, Menschen zu mehr gesundheitlicher Kompetenz und Eigenverantwortung zu verhelfen. Basierend auf neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen liegt der Schwerpunkt ihrer Arbeit auf der richtigen Ernährung für die Gesundheit im Alter. In ihren Vorträgen und Seminaren vermittelt sie praxisnahe Tipps, wie Krankheiten wie Diabetes Typ 2 oder Bluthochdruck vermieden werden können und wie jeder seinen Ernährungsstil bewusst selbst in die Hand nehmen kann.

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Unsere rund 2.900 Mitarbeiter arbeiten tagtäglich daran, den Zugang zu Arzneimitteln für Millionen von Menschen zu vereinfachen und den Patienten ein Stück Unabhängigkeit zurückzugeben. Sei es über unsere Medikamente - innovative Spezialmedikamente, Generika und freiverkäufliche Arzneimittel - einen günstigen Preis oder einen besonderen Service. Mit ratiopharm gehört auch Deutschlands bekannteste Arzneimittelmarke zu Teva Deutschland. Der Deutschlandsitz von Teva ist in Ulm. Ein weiterer Produktionsstandort ist in Blaubeuren/Weiler.

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Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE und TASE: TEVA) entwickelt und produziert seit mehr als einem Jahrhundert Arzneimittel, um das Leben der Menschen zu verbessern. Wir sind ein weltweit führender Anbieter von Generika und Spezialarzneimitteln mit einem Portfolio von über 3.500 Produkten, die nahezu alle therapeutischen Bereiche abdecken. Rund 200 Millionen Menschen auf der ganzen Welt nehmen täglich ein Medikament von Teva und werden dabei von einer der größten und komplexesten Lieferketten der Pharmaindustrie bedient. Neben unserer etablierten Präsenz bei Generika verfügen wir über bedeutende innovative Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten, die unser wachsendes Portfolio an Spezial- und biopharmazeutischen Produkten unterstützen. Mehr auf www.tevapharm.com

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