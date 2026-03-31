OETKER-GRUPPE

Gap Year Programm der Oetker-Gruppe geht im Herbst 2026 in die nächste Runde

Bewerbungsphase für Studierende startet heute

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Bielefeld (ots)

Praxispause zwischen Bachelor und Master? Für viele Bachelorabsolvent*innen bietet sich diese an, um berufliche Vorstellungen zu konkretisieren, wertvolle Praxiserfahrungen zu sammeln und frühzeitig Kontakte in die Wirtschaftswelt zu knüpfen. Die Oetker-Gruppe gibt Studierenden mit dem zehnmonatigen Gap Year Programm die Chance, nach erfolgreichem Abschluss des Bachelorstudiums zwei Praktika in zwei Unternehmen der Oetker-Gruppe zu absolvieren. Ab sofort können sich Bachelorabsolvent*innen bis zum 25.05.2026 auf der Website Oetker-Gruppe für die nächste Runde, die im Oktober beginnt, bewerben.

Auch in diesem Jahr stehen den Bewerber*innen namhafte Unternehmen zur Auswahl, so dass eine Vielfalt an Branchen, Bereichen und Standorten geboten wird. Diesmal mit dabei: Brenners Park-Hotel & Spa (Baden-Baden), Conditorei Coppenrath & Wiese (Mettingen), flaschenpost (Münster), Oetker Daten- und Informationsverarbeitung (OEDIV: Bielefeld), OnlineDialog (Düsseldorf), die Radeberger Gruppe (Frankfurt/Main, Dortmund), Galileo Lebensmittel KG (Trierweiler) sowie Dr. Oetker (Bielefeld, Wittlich). In diesen Bereichen werden Praktika angeboten: Communication & Media, Controlling & Finance, Human Resources, Insights & Analytics, IT & Projektmanagement, Marketing, Sustainability, Procurement, Sales sowie Supply Chain & Logistik.

Das Gap Year Programm dauert zehn Monate, beginnt am 01.10.2026 und geht bis zum 31.07.2027. Nach dem ersten fünfmonatigen Praktikum erfolgt der direkte Wechsel ins zweite Praktikum im nächsten Gruppenunternehmen (Start: 01.03.2027). Die Auswahltage für das Programm finden vom 22.06. bis zum 24.06.2026 online statt.

Mit nur einer Bewerbung können sich interessierte Kandidat*innen für mehrere Gruppenunternehmen und Fachbereiche, in denen sie gern ihre beiden Praktika absolvieren möchten, bewerben. Dafür sind ein aussagekräftiger CV und relevante Zeugnisse erforderlich. Die Studierenden stehen kurz vor dem erfolgreichen Abschluss ihres Bachelorstudiums bzw. haben dies bereits beendet und planen zum Wintersemester 2027/2028 den Start ihres Masterstudiums.

Weitere Informationen und den Online-Bewerbungsbogen gibt es auf der Website Oetker-Gruppe. Fragen beantwortet Lisa Trepte gern unter der Telefonnummer +49 (0) 521/155-3604 oder per Mail: HR-oetker-group@oetker.com.

Grafik/Bildmotiv: © Dr. August Oetker KG

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